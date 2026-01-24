Minneapolis in migliaia protestano contro Trump e l' Ice

A Minneapolis, numerose persone si sono riunite per esprimere il proprio dissenso contro le politiche dell’amministrazione Trump e le azioni della ICE. La manifestazione riflette le preoccupazioni della comunità riguardo alle misure di controllo dell’immigrazione e alle conseguenze sociali delle decisioni governative. L’evento si inserisce nel quadro di crescenti tensioni su temi di giustizia e diritti civili negli Stati Uniti.

Migliaia di persone sono scese in strada a Minneapolis per protestare contro la repressione dell'amministrazione Trump e le violenze messe in atto dalla United States Immigration and Customs Enforcement. Le proteste sono diventate più intense soprattutto in seguito alla morte di Renee Good, la 37enne uccisa da un agente dell'Ice il 7 gennaio scorso a Central, quartiere di Minneapolis. La mobilitazione di massa coincide con un'ondata di gelo che sta colpendo l'Upper Midwest e che si trasformerà in una forte tempesta invernale.

