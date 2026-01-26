Donald Trump ha dichiarato di stare esaminando il caso dell’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis e ha aperto alla possibilità di ritirare gli agenti federali impegnati nei controlli sull’immigrazione nel Minnesota. La vicenda, avvenuta poco più di 24 ore prima, ha suscitato attenzione e discussioni sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine e sulle implicazioni per la gestione delle risorse federali nella regione.

Gli agenti federali addetti ai controlli sull’immigrazione potrebbero presto lasciare il Minnesota. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una breve intervista telefonica al Wall Street Journal rilasciata nella serata di domenica 25 gennaio, poco più di 24 ore dopo l’omicidio del manifestante Alex Pretti, ucciso a Minneapolis da un colpo di pistola sparato da un agente della Us Border Patrol. “A un certo punto ce ne andremo. Abbiamo fatto, hanno fatto, un lavoro fenomenale”, afferma Trump. Nell’ intervista il presidente si rifiuta di dire se l’agente che ha sparato a Pretti abbia agito in modo appropriato, ma, incalzato ulteriormente sul punto, spiega che l’Amministrazione Usa sta indagando sulla vicenda. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump sull’uccisione di Pretti: “Stiamo esaminando il caso”. E apre al ritiro degli agenti-immigrati dal Minnesota

