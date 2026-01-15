Ora la Casa Bianca minaccia anche Cuba | Ricordatevi del Venezuela non si gioca con Trump

La Casa Bianca ha rivolto nuove minacce a Cuba, sottolineando l’importanza di rispettare le decisioni degli Stati Uniti. In precedenza, sono stati evidenziati episodi come l’operazione militare a Caracas e i piani di Trump sulla Groenlandia, che hanno aumentato la tensione nella regione. La dichiarazione di Jeremy Lewin evidenzia la posizione degli Stati Uniti nel contesto geopolitico, richiamando l’attenzione sulla sensibilità delle questioni di politica estera.

Dopo l'operazione militare a Caracas e i piani di Trump per prendere il controllo della Groenlandia, la Casa Bianca è tornata a minacciare anche Cuba: "Quanto accaduto in Venezuela dovrebbe chiarire che non si gioca con il presidente", ha dichiarato Jeremy Lewin, funzionario del Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ora la Casa Bianca minaccia anche Cuba: “Ricordatevi del Venezuela, non si gioca con Trump” Leggi anche: Venezuela, ora Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran: “Voglio anche la Groenlandia, ci serve” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Colombia, Cuba, Messico, Iran, Groenlandia: Trump adesso minaccia tutti; Trump e le Americhe, oltre Maduro; Usa, dopo il Venezuela Donald Trump minaccia Cuba e apre all’opzione militare in Iran. Ora la Casa Bianca minaccia anche Cuba: “Ricordatevi del Venezuela, non si gioca con Trump” - Dopo l'operazione militare a Caracas e i piani di Trump per prendere il controllo della Groenlandia, la Casa Bianca è tornata a minacciare anche Cuba ... fanpage.it

Trump minaccia la sovranità di Cuba con ricatti e intimidazioni e l'Avana accusa: "Criminale" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lancia l’ennesima minaccia contro Cuba, imponendo all’isola caraibica di sottoscrivere un accordo con Washington e avvertendo che non riceverà più petrol ... globalist.it

Trump minaccia ancora Cuba: “Accettino un accordo. Stop a petrolio e denaro dal Venezuela” - L’attacco del presidente all’isola: “Forniva servizi di sicurezza agli ultimi due dittatori venezuelani in cambio di soldi e greggio, non accadrà più” ... repubblica.it

