Ora la Casa Bianca minaccia anche Cuba | Ricordatevi del Venezuela non si gioca con Trump

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha rivolto nuove minacce a Cuba, sottolineando l’importanza di rispettare le decisioni degli Stati Uniti. In precedenza, sono stati evidenziati episodi come l’operazione militare a Caracas e i piani di Trump sulla Groenlandia, che hanno aumentato la tensione nella regione. La dichiarazione di Jeremy Lewin evidenzia la posizione degli Stati Uniti nel contesto geopolitico, richiamando l’attenzione sulla sensibilità delle questioni di politica estera.

Dopo l'operazione militare a Caracas e i piani di Trump per prendere il controllo della Groenlandia, la Casa Bianca è tornata a minacciare anche Cuba: "Quanto accaduto in Venezuela dovrebbe chiarire che non si gioca con il presidente", ha dichiarato Jeremy Lewin, funzionario del Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Operazione Usa in Venezuela, l’arresto di Maduro: la conferenza stampa di Trump

