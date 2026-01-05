Trump senza freni sul Venezuela | Abbiamo noi il controllo accesso totale al petrolio Poi minaccia anche Colombia Cuba e Messico

Donald Trump ha dichiarato di avere il controllo totale sul petrolio venezuelano, accusando il governo di Caracas di ostacolare interessi occidentali. Le sue affermazioni sono arrivate in un contesto di crescenti tensioni internazionali, dopo l’operazione militare statunitense del 3 gennaio nel paese sudamericano. Il presidente ha inoltre rivolto minacce a Colombia, Cuba e Messico, aumentando la complessità della situazione regionale.

Donald Trump alza ulteriormente il livello dello scontro internazionale dopo l' operazione militare condotta dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio contro il Venezuela. Un'azione che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie, trasferiti a New York, dove oggi l'ex leader venezuelano è atteso davanti a un giudice federale per rispondere delle accuse formali di narcotraffico e terrorismo avanzate dagli Usa. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, il presidente americano ha rivendicato apertamente il controllo della situazione a Caracas. « Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela », ha dichiarato Trump, aggiungendo, incalzato dai reporter: «Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa.

