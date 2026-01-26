Trump adesso non esclude il ritiro dell' Ice Poi manda lo zar dei confini in Minnesota | Chi è Frey il sindaco diventato icona dem?

Recenti dichiarazioni di Donald Trump suggeriscono un possibile ritiro dell'Ice, mentre il sindaco Frey, noto come l'«zar dei confini», assume un ruolo di rilievo in Minnesota. Nel frattempo, al WSJ, Trump analizza le tensioni politiche, con gli Obama che avvertono sui rischi per i valori democratici. Un quadro complesso che riflette le attuali sfide politiche e sociali negli Stati Uniti.

Dalla nostra inviata a MinneapolisLe proteste per la morte di Alex Pretti si sono estese ad altre città americane nonostante la tempesta che si è abbattuta su 22 Stati e le temperature sotto zero. A rimescolare le carte è il presidente Usa Donald Trump, che - in un'intervista al Wall Street Journal, rilasciata nella notte italiana - spiega come l'amministrazione stia «riesaminando tutto» sulla sparatoria e dichiara che gli ufficiali addetti all'immigrazione «a un certo punto» lasceranno la zona. Il leader si è rifiutato di dire se l'agente federale che ha ucciso Pretti abbia agito in modo appropriato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Durante un'intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha manifestato l'intenzione di valutare un possibile ritiro dell'Ice da Minneapolis, senza specificare una data precisa.

La morte di Pretti a Minneapolis ha suscitato reazioni politiche, con Trump che attribuisce la responsabilità al

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Trump ora non esclude il ritiro dell’Ice da Minneapolis (dopo le uccisioni di due cittadini); Trump esclude l’opzione militare in Groenlandia e ritira i dazi: la deterrenza funziona; Groenlandia, Trump: potrei imporre dazi sui paesi non d’accordo; Groenlandia, Trump minaccia dazi e non esclude l'uso della forza.

Trump e la riluttanza di boots on the ground esclude il territorio UsaApprezzo moltissimo che le 800 e più impiccagioni in programma siano state cancellate dalla leadership iraniana.Con queste parole Donald Trump ha fatto pace con i leader iraniani responsabili della ... politicamentecorretto.com

Stati Uniti: Trump non esclude una guerra con il Venezuela e premette attacchi miratiIl presidente Usa Donald Trump ha dichiarato in un'intervista a Nbc News di non escludere un confronto armato con il Venezuela. Dopo aver ordinato alla Marina di bloccare tutte le petroliere ... it.euronews.com

***FLASH -USA: TRUMP CONDIVIDE FOTO PISTOLA, 'LASCIATE CHE ICE FACCIA SUO LAVORO'- (Brt/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-GEN-26 20:14 NNNN * E no però! Adesso chi lo spiega alla premier che così il Nobel è strada tutta in salita Mai una g - facebook.com facebook

Trump ora pianifica la ritirata dell’Ice. "A un certo punto ce ne andremo. Abbiamo fatto un lavoro fenomenale". Così ha parlato il presidente Trump, durante una breve intervista telefonica con il Wall Street Journal, dopo l’omicidio di Pretti. Non ha dato una tempi x.com