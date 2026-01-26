Jacob Frey è il sindaco di Minneapolis, noto per il suo ruolo di primo cittadino e per il suo impegno nella gestione della città. In questi mesi, è stato al centro di controversie legate alle proteste e alle operazioni di polizia, in particolare dopo alcuni episodi di violenza e scontri con l’amministrazione federale. La sua posizione riflette le sfide di governare una città in un contesto di tensione sociale e politica.

«Quanti altri cittadini devono morire o essere feriti gravemente perché questa operazione finisca?». È l’appello alla Casa Bianca del sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, che in queste settimane è finito al centro di uno scontro politico con l’amministrazione Trump dopo l’uccisione di Renee Nicole Good e Alex Pretti, entrambi freddati a colpi di pistola durante le proteste contro gli agenti dell’Ice nella città del Minnesota. Al suo fianco c’è anche il governatore del Minnesota, Tim Walz, che ha definito quanto accaduto «un punto di svolta per l’America» e ha rinnovato la richiesta al presidente di ritirare gli agenti federali da Minneapolis. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Jacob Frey, chi è il sindaco di Minneapolis

Approfondimenti su jacob frey

Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha espresso fermezza nel criticare l’intervento federale, affermando che l’uso sproporzionato del potere ha causato la perdita di una vita.

Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha mantenuto la sua posizione dopo l’omicidio di Renee Nicole Good durante un’operazione dell’ICE.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Jacob Frey Secures Third Term After Tight Minneapolis Mayoral Race

Ultime notizie su jacob frey

Argomenti discussi: Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore; Minneapolis assediata: Ice sotto accusa, Walz e Frey nel mirino; Il governatore del Minnesota e il sindaco di Minneapolis sono indagati dall'amministrazione Trump per la loro opposizione all'ICE; Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey afferma che gli agenti federali sono un forza occupante.

Il sindaco Jacob Frey difende il Minnesota dall'accanimento MagaL’uccisione di Renee Good a Minneapolis, in Minnesota, durante un confronto non violento con gli agenti dell’Ice, la polizia federale antimigranti statunitense, ha pesanti risvolti politici che ... ilfoglio.it

Minneapolis, la città dai mille traumi, si aggrappa al suo sindaco Jacob Frey: «Ho usato una parolaccia, loro hanno ucciso a freddo. Cos’è più grave?»Città tranquilla del gelido Grande Nord americano, Minneapolis da sei anni è precipitata in un vortice di violenza alimentata da abusi delle forze dell’ordine, estrema radicalizzazione politica, atti ... corriere.it

“Difendete Minneapolis. Difendete l’America. Sappiate che i vostri figli vi chiederanno da che parte stavate.” Queste parole le ha pronunciate il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, poche ore fa, dopo aver visto l’omicidio del suo concittadino, l’infermiere Alex Pr - facebook.com facebook

Sul settimanale New Yorker, il ritratto di Jacob Frey, primo cittadino di Minneapolis, "sindaco di una città occupata" x.com