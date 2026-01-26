Trump e l' equilibrio mentale dei leader | il test psichiatrico per guidare un Paese Cos’è la Goldwater Rule

La Goldwater Rule è una norma etica che vieta ai professionisti della psichiatria di formulare diagnosi pubbliche su figure politiche senza una valutazione diretta. In un contesto in cui la salute mentale dei leader assume rilevanza pubblica, questa regola sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio tra responsabilità professionale e rispetto della privacy. A Roma, il 26 gennaio 2026, si riflette sulle implicazioni di questa norma nel dibattito politico attuale.

Roma, 26 gennaio 2026 – Ironia della sorte: le stesse armi che Donald Trump ha usato nei confronti del suo predecessore democratico, Joe Biden, vengono rivolte contro di lui. Correva l'anno 2018 quando venne pubblicato ' Dangerous Case of Donald Trump ' (Il pericoloso caso di Donald Trump), un testo scientifico che raccoglieva le analisi di 27 psichiatri ed esperti di salute mentale, coordinato dalla psichiatra forense Bandy X. Lee dell'Università di Yale. L’obiettivo? Mettere in guardia il pubblico sul pericolo che Trump rappresentava come Presidente degli Stati Uniti. In una delle sue dichiarazioni più significative, Lee affermò: "Non sono il terapista privato di Mr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

