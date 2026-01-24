Sinner ‘fortunato’ agli Australian Open? La regola del caldo aiuta Jannik cos’è la heat rule

Durante gli Australian Open, la heat rule entra in vigore in presenza di temperature elevate, influenzando le condizioni di gioco. Questa norma, pensata per tutelare i giocatori, può favorire alcuni atleti, come Jannik Sinner nel suo match contro Elliot Spizzirri. La regola mira a garantire sicurezza e correttezza durante le partite disputate nelle ore più calde, modificando temporaneamente le modalità di gioco in risposta alle condizioni climatiche.

(Adnkronos) – La heat rule, la regola per il caldo, scatta agli Australian Open e 'aiuta' Jannik Sinner nel match del terzo turno contro lo statunitense Elliot Spizzirri. L'azzurro, alle prese con i crampi nel terzo set, si riprende e si impone in 4 parziali nella sfida che inizia all'aperto e si chiude con il tetto chiuso e l'aria condizionata accesa nella Rod Laver Arena. "Ho avuto fortuna", dice Sinner, che in realtà ha semplicemente beneficiato dell'applicazione delle regole in vigore per tutti i giocatori. L'Australian Open ha varato una nuova politica per la gestione delle condizioni di gioco in presenza di caldo estremo sin dal 2019.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sinner batte Spizzirri e vola agli ottavi degli Australian Open. I crampi, il caldo e il servizio: la vittoria di JannikJannik Sinner ha superato Spizzirri e si è qualificato per gli ottavi degli Australian Open.

Australian Open, Sinner più forte del caldo e dei crampi: rimonta Spizzirri e vola agli ottaviJannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open, superando Eliot Spizzirri in una partita lunga e impegnativa.

