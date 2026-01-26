L'equilibrio mentale dei leader politici rappresenta un elemento fondamentale per la stabilità di un Paese. Recentemente si è aperto un dibattito sull'uso di test psichiatrici per valutare la capacità di guida di figure di rilievo, come nel caso di Donald Trump. Questa discussione evidenzia l'importanza di criteri oggettivi e trasparenti nella selezione e nel mantenimento delle responsabilità di leadership.

Roma, 26 gennaio 2026 – Ironia della sorte: le stesse armi che Donald Trump ha usato nei confronti del suo predecessore democratico, Joe Biden, vengono rivolte contro di lui. Correva l'anno 2018 quando venne pubblicato ' Dangerous Case of Donald Trump ' (Il pericoloso caso di Donald Trump), un testo scientifico che raccoglieva le analisi di 27 psichiatri ed esperti di salute mentale, coordinato dalla psichiatra forense Bandy X. Lee dell'Università di Yale. L’obiettivo? Mettere in guardia il pubblico sul pericolo che Trump rappresentava come Presidente degli Stati Uniti. In una delle sue dichiarazioni più significative, Lee affermò: "Non sono il terapista privato di Mr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump e l'equilibrio mentale dei leader: il “test psichiatrico” per guidare un Paese

Leggi anche: Ultimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”. ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni

"Malato psichiatrico". Scanzi attacca TrumpAndrea Scanzi ha recentemente criticato Donald Trump, alimentando il già complesso rapporto tra il giornalista e la destra conservatrice.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Groenlandia, il punto di rottura; Antonio Caprarica: Negli Usa allarme per l'equilibrio mentale del Presidente Trump; Trump vs Xi | La competizione tra Cina e Stati Uniti, e l’ordine mondiale sospeso; Trump protagonista a Davos: il nuovo equilibrio globale tra Groenlandia, Ucraina, dazi e IA.

Criptovaluta TRUMP in equilibrio precario tra narrativa politica e pressione ribassistaNel contesto attuale, la criptovaluta TRUMP resta debole mentre il mercato prova a costruire un possibile pavimento tecnico dopo settimane di pressione ribassista. TRUMP/USDT — grafico giornaliero con ... msn.com

I dolori dell'AfD tedesca davanti al Trump espansionistaSu Venezuela e Groenlandia, i leader dell’ultradestra hanno criticato pubblicamente il presidente americano. Una manovra tattica volta innanzitutto a stabilizzare l’equilibrio interno al partito, di ... ilfoglio.it

Un “club per la pace” finanziato con un miliardo di dollari, leader scelti su invito e Onu ai margini. Da Davos, Trump rilancia il suo piano per Gaza. Ma trasparenza, equilibrio e diritto internazionale sollevano più di un dubbio. . . . . . . #FamigliaCristiana #Gaza # - facebook.com facebook

Giorgia Meloni sta cercando un difficilissimo equilibrio fra l’appartenenza all’Unione Europea e le aspettative di Donald Trump. E lo abbiamo visto con le prese di posizione, prudentissime, sul Venezuela e sulla Groenlandia, ma fino a quando potrà rimanere i x.com