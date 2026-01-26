Negli ultimi tempi, le posizioni di Donald Trump stanno influenzando il panorama politico italiano, creando nuove sfide per la premier Giorgia Meloni. Dopo un periodo di approccio più moderato, la sua strategia sembra evolversi, con ripercussioni sia sul piano diplomatico che su quello elettorale. Questo cambiamento richiede un’attenta analisi delle dinamiche internazionali e delle ripercussioni sul governo italiano.

Finora la presidente del Consiglio era stata sempre conciliante, ma qualcosa sta cambiando, per ragioni diplomatiche ma anche elettorali Nel giro di diciotto giorni, tra il 6 e il 24 gennaio, Giorgia Meloni si è trovata costretta a prendere le distanze da Donald Trump più volte di quanto non le fosse accaduto nei quattordici mesi precedenti. Meloni ha criticato in modo più o meno esplicito Trump per le minacce di ritorsioni commerciali ai paesi europei che vogliono difendere la Groenlandia, per il Board of peace per Gaza e per il suo giudizio riguardo all’atteggiamento dei militari della NATO durante la guerra in Afghanistan. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump comincia a essere un problema per Meloni

