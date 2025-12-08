Netflix-Warner Bros Donald Trump | Deciderò io potrebbe essere un problema
Il presidente degli Stati Uniti d'America è perplesso riguardo alla notizia dell'acquisizione, da parte del colosso dello streaming, della storica major di Hollywood. Da quando la notizia è diventata di dominio pubblico continua a far discutere l'accordo tra Netflix e Warner Bros. per l'acquisizione della storica casa di produzione hollywoodiana da parte della multinazionale dello streaming. L'accordo, annunciato venerdì dai dirigenti Netflix, ammonta a 82,7 miliardi di dollari ed è probabilmente destinato a cambiare l'industria cinematografica e televisiva. L'operazione ha lasciato molto perplesso anche il presidente USA Donald Trump. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
