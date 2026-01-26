Truffata al telefono con voce del nipote modificata con AI muore per lo choc | vittima donna dell'anconetano

Un’anziana di 85 anni dell’Anconetano è deceduta dopo essere stata vittima di una truffa telefonica, in cui una voce clonata del nipote le ha chiesto denaro e gioielli. La donna, colpita dallo shock, non è riuscita a superare l’accaduto. Si tratta di un esempio di come le tecnologie di intelligenza artificiale possano essere usate per inganni sempre più sofisticati e pericolosi.

Truffata al telefono con la voce clonata del nipote, Giannina Orciari, 85 anni, ha consegnato denaro e gioielli. Dopo aver scoperto l'inganno, è morta per lo choc.

