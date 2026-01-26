Tribù Frentana e Runners Lanciano | matrimonio riuscito col nuovo nome di Tribù Run Lanciano

Nel 2026, il movimento podistico amatoriale abruzzese vive un momento di svolta con il nuovo nome Tribù Run Lanciano, risultato della collaborazione tra Tribù Frentana e Runners Lanciano. Questo cambio rappresenta un rafforzamento della presenza nel territorio frentano, segnando un passo importante per lo sviluppo e la crescita della corsa amatoriale nella regione.

Il 2026 segna un momento storico per il movimento podistico amatoriale abruzzese, con il baricentro che si sposta verso il territorio frentano. In particolare, è la città di Lanciano a sancire l’avvio di una nuova realtà sportiva, grazie all’unione di due storiche società podistiche. L’ex Tribù Frentana e l’ex Runners Lanciano hanno dato vita a un "matrimonio" sportivo riuscito, fondato su una visione condivisa e concretizzatosi in un nome, una divisa e un’identità comuni. Si alza il sipario sulla nuova e grande famiglia podistica chiamata Tribù Run Lanciano. La società ha celebrato questo momento con una festa appositamente organizzata alla Masseria di Piazzano di Atessa, riunendo una gran parte dei tesserati provenienti dalle due società originarie.🔗 Leggi su Chietitoday.it

