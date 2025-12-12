A Lanciano c' è Christmas Carol l’omaggio al Natale dell’Estate Musicale Frentana
A Lanciano, l’Estate Musicale Frentana presenta “Christmas Carol”, un concerto dedicato alle festività natalizie. L’evento si terrà sabato 13 dicembre alle ore 19 nel cinema teatro Mazzini, offrendo un omaggio musicale alle tradizioni e alle atmosfere del Natale.
Sarà interamente dedicato alle festività il concerto dell'Estate Musicale Frentana in programma per sabato 13 dicembre, alle ore 19, nel cinema teatro Mazzini, a Lanciano. Christmas Carol, con la Corale Fedele Fenaroli, diretta da Giulia Bascelli, con il pianista accompagnatore Giovanni Bascelli.
