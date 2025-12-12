A Lanciano c' è Christmas Carol l’omaggio al Natale dell’Estate Musicale Frentana

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lanciano, l’Estate Musicale Frentana presenta “Christmas Carol”, un concerto dedicato alle festività natalizie. L’evento si terrà sabato 13 dicembre alle ore 19 nel cinema teatro Mazzini, offrendo un omaggio musicale alle tradizioni e alle atmosfere del Natale.

Sarà interamente dedicato alle festività il concerto dellEstate Musicale Frentana in programma per sabato 13 dicembre, alle ore 19, nel cinema teatro Mazzini, a LancianoChristmas Carol, con la Corale Fedele Fenaroli, diretta da Giulia Bascelli, con il pianista accompagnatore Giovanni Bascelli. Chietitoday.it

a lanciano c 232 christmas carol l8217omaggio al natale dell8217estate musicale frentana

© Chietitoday.it - A Lanciano c'è “Christmas Carol”, l’omaggio al Natale dell’Estate Musicale Frentana

GLORIA IN EXCELSIS DEO. VIOLA 1 GALEANO MAXIMILIANO

Video GLORIA IN EXCELSIS DEO. VIOLA 1 GALEANO MAXIMILIANO