Carlo Conti | Sanremo senza big? Ho lavorato per chi ci sarà nel 2027 spero conduca uno più giovane e bello

Carlo Conti, noto conduttore e volto storico di Sanremo, ha recentemente commentato il futuro del festival, esprimendo la speranza che nel 2027 possano esserci conduttori più giovani e nuovi. Sebbene il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, Conti sembra già pensare alle prossime edizioni, sottolineando l’importanza di un ricambio generazionale nel panorama televisivo italiano.

Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora iniziato – andrà in scena dal 24 al 28 febbraio – ma Carlo Conti guarda già oltre. E lo fa con chiarezza. «Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio», dice ospite del podcast "Pezzi: dentro la musica" di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Un’uscita che apre ufficialmente la corsa al Festival 2027. Il “Conti V” prende forma Sul Sanremo che sta per arrivare, il conduttore anticipa una linea precisa: «Ci sarà più varietà musicale rispetto all’anno scorso: un tocco di rock, del country, il rap puro, suoni e ritmi latini, il pop, il brano classico ma senza ritornello. 🔗 Leggi su Leggo.it

Nel 2027, si ipotizza una possibile sostituzione di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo con Stefano De Martino.

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, mentre si apre il dibattito sulla conduzione del prossimo anno.

