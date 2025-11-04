Mi sono svegliata ho preso la pistola e ho sparato due volte Ho fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi madre | donna uccide una scimmia fuggita da un camion

“Ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi madre per proteggere i propri figli. Ho sparato, ma l’animale è rimasto fermo. Ho sparato di nuovo, si è spostato all’indietro e poi è caduto”. È il racconto crudo e diretto di Jessica Bond Ferguson, una madre di cinque figli di Heidelberg, Mississippi, che domenica mattina ha ucciso una delle scimmie Rhesus fuggite giorni prima da un camion ribaltatosi sull’Interstate 59. Una tranquilla domenica mattina si è trasformata in un momento di alta tensione in una zona residenziale dove, da giorni, si dava la caccia ai primati dispersi. Il caos era iniziato martedì scorso, quando un camion che trasportava 21 macachi Rhesus, destinati alla ricerca scientifica, si è ribaltato e otto esemplari erano riusciti a fuggire nei boschi circostanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

