Treni ripresa la circolazione sulla Faentina

Da oggi la linea ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella e Faenza è nuovamente operativa. Dopo un’interruzione, i treni hanno ripreso regolarmente il servizio lungo l’intera tratta, garantendo la mobilità tra le due città. La ripresa della circolazione permette di tornare a viaggiare con maggiore comodità e affidabilità, assicurando continuità alle connessioni ferroviarie della regione.

Un treno ha ricoperto di nuovo l'intera tratta dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella a quella di Faenza. A bordo c'erano i presidenti dell' Emilia Romagna e della Toscana – Michele de Pascale ed Eugenio Giani – insieme ai sindaci dei comuni attraversati dalla ferrovia, fra cui quello di Faenza, Massimo Isola, e l'omologo di Brisighella, Massimiliano Pederzoli. Un viaggio che segna ufficialmente la riapertura della ferrovia per l'intera tratta – in anticipo sui tempi previsti –, compresa quella tra Marradi e Crespino del Lamone, chiudendo l'odissea cominciata nel 2023, quando le frane fermarono il tempo in questa porzione d'Appennino.

