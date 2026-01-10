Treni riapre interamente la Faentina | ecco quando

A partire dal 19 gennaio, la linea ferroviaria Faentina tornerà completamente operativa, includendo anche la tratta tra Crespino del Lamone e Marradi. La riapertura favorisce il collegamento tra le aree interessate, migliorando la mobilità e l’efficienza dei servizi ferroviari nella zona. Questa riqualificazione rappresenta un passo importante per il potenziamento della rete e la riattivazione delle connessioni tra i territori coinvolti.

Dal 19 gennaio riaprirà al traffico ferroviario l'intera linea Faentina, compresa la tratta Crespino del Lamone-Marradi. Un annuncio che è arrivato nel corso del primo tavolo istituzionale tra la Regione Toscana, gli enti locali, Trenitalia, Rfi e i pendolari della linea ferroviaria Faentina che.

