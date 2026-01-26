Tre magistrati in Regione Campania | De Falco Fumo e Tuccillo nominati da Fico

Il presidente Fico ha annunciato la nomina di tre magistrati in Regione Campania: Domenico De Falco, Maurizio Fumo e Gemma Tuccillo. Queste nomine mirano a rafforzare l’attività istituzionale e amministrativa nella regione, contribuendo alla promozione della legalità e della trasparenza nel territorio. La scelta di professionisti qualificati sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel garantire un’azione giudiziaria efficace e imparziale.

Il presidente Fico nomina in Regione Campania tre magistrati Domenico De Falco, Maurizio Fumo e Gemma Tuccillo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

