Tre magistrati in Regione Campania | De Falco Fumo e Tuccillo nominati da Fico

Il presidente Fico ha annunciato la nomina di tre magistrati in Regione Campania: Domenico De Falco, Maurizio Fumo e Gemma Tuccillo. Queste nomine mirano a rafforzare l’attività istituzionale e amministrativa nella regione, contribuendo alla promozione della legalità e della trasparenza nel territorio. La scelta di professionisti qualificati sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel garantire un’azione giudiziaria efficace e imparziale.

Il presidente Fico nomina in Regione Campania tre magistrati Domenico De Falco, Maurizio Fumo e Gemma Tuccillo. Regione, il presidente Fico nomina tre nuovi magistrati. Il presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico, ha nominato come vicario del Capo di Gabinetto Domenico De Falco. Magistrato amministrativo, già avvocato della Banca d'Italia.

