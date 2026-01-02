Laura De Vita nominata a capo della segreteria particolare di Roberto Fico in Regione Campania

Laura De Vita è stata nominata capo della segreteria particolare di Roberto Fico in Regione Campania. La sua esperienza include precedenti incarichi presso la Camera dei Deputati e la Commissione di Vigilanza Rai, dove ha collaborato strettamente con il governatore. La nomina rappresenta un passo importante nel team di Fico, rafforzando la sua struttura di supporto con una figura di fiducia e consolidata esperienza istituzionale.

La donna è considerata una delle fedelissime del nuovo governatore: con lui ha ricoperto lo stesso incarico alla Camera dei Deputati e alla Commissione di Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

