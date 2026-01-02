Laura De Vita nominata a capo della segreteria particolare di Roberto Fico in Regione Campania

Laura De Vita è stata nominata capo della segreteria particolare di Roberto Fico in Regione Campania. La sua esperienza include precedenti incarichi presso la Camera dei Deputati e la Commissione di Vigilanza Rai, dove ha collaborato strettamente con il governatore. La nomina rappresenta un passo importante nel team di Fico, rafforzando la sua struttura di supporto con una figura di fiducia e consolidata esperienza istituzionale.

La donna è considerata una delle fedelissime del nuovo governatore: con lui ha ricoperto lo stesso incarico alla Camera dei Deputati e alla Commissione di Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Campania, nominata la nuova Giunta regionale da Roberto Fico Leggi anche: Fico nomina Comparone nuovo Capo di Gabinetto della Regione Campania Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Laura Pausini premiata come persona dell'anno dalla Latin Recording Academy. Laura De Vita nominata a capo della segreteria particolare di Roberto Fico in Regione Campania - La donna è considerata una delle fedelissime del nuovo governatore: con lui ha ricoperto lo stesso incarico alla Camera dei Deputati e alla Commissione ... fanpage.it

Nuovo anno, nuovi inizi… e nuovi look da amare! Il 2026 è alle porte: hai già scelto con cosa dare il benvenuto al nuovo anno Con il tronchetto Laura Vita ALCBANEO 130 ogni passo è un’esplosione di stile. Texture ricche, dettagli floreali e una personal - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.