Tre consiglieri Rai hanno chiesto la presenza della Palestina all’Eurovision 2026

Tre consiglieri Rai, Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale, hanno richiesto che la Palestina possa partecipare all’Eurovision 2026. Questa richiesta nasce dall’appello di Levante, che ha dichiarato che, in caso di vittoria a Sanremo, non prenderà parte all’Eurovision. La questione solleva dibattiti sulla rappresentanza e le decisioni della Rai riguardo alla partecipazione di paesi e artisti in questa manifestazione europea.

Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale, consiglieri di amministrazione della Rai, hanno raccolto l’appello di Levante, che ha affermato che, in caso di vittoria al Festival di Sanremo, non parteciperà all’ Eurovision Song Contest. «È una manifestazione molto più politicizzata di quanto si pensi e, siccome di mezzo c’è un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio in atto, non si può fare finta di niente. Non l’ho mai fatto. Non ce la faccio ad andare a casa del ladro», ha spiegato la cantautrice, presentando Sei tu, il suo brano in gara. Questa la dichiarazione dei tre consiglieri: «La Palestina deve trovare ospitalità sul palco dell’Eurovision, se non si vogliono sfregiare i valori di inclusione e di fratellanza che la musica porta con sé. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il consiglio di amministrazione della Rai ha avanzato la proposta di includere una delegazione palestinese all'Eurovision.

