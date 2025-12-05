La Rai conferma la presenza dell’Italia all’Eurovision Song Contest

L’ Italia parteciperà alla 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026, evento al quale invece non prenderanno parte Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia in segno di protesta per la presenza di Israele. Lo ha confermato la Rai, sottolineando di aver sempre sostenuto nel dibattito interno all’European Broadcasting Union «la partecipazione del broadcaster pubblico israeliano Kan alla prossima edizione». Nella nota diffusa dalla Rai si legge inoltre: «In qualità di membro dei Big Five l’Italia è da sempre tra i Paesi che hanno creduto e investito nell’Eurovision Song Contest, contribuendo in modo significativo, anche economicamente, al suo sviluppo e al suo successo internazionale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

