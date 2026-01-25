eurovision il cda rai propone la partecipazione della palestina

Il consiglio di amministrazione della Rai ha avanzato la proposta di includere una delegazione palestinese all'Eurovision. La decisione mira a sottolineare il ruolo della musica come strumento di dialogo e comprensione tra le culture. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di un impegno più ampio per promuovere valori di pace e solidarietà attraverso eventi internazionali.

Israele parteciperà all’Eurivion che quest’anno si terrà a Vienna, la rappresentanza italiana di Ebu ha votato per il sì, poiché il cda, per la maggioranza, è risultato a favore del non boicottaggio della kermesse. Ma gli artisti sono dello stesso parere? Levante ha spiegato che qualora vincesse il festival – sebbene sia improbabile- non andrebbe all’Eurovision, poiché contro la partecipazione di Israele. Sono diversi gli artisti, che non sono in gara a Sanremo, che si sono espressi alla stessa maniera e non si esclude che, dopo la vittoria, si possa presentare il problema di dover mandare un artista a Vienna, perché inevitabilmente verrebbe travolto dalle polemiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

