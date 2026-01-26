Trasferire la residenza fiscale in Italia | a chi conviene e cos’è il regime opzionale

Dal 1° gennaio 2026, trasferire la residenza fiscale in Italia può rappresentare un’opportunità strategica per chi desidera usufruire di un regime agevolato sui redditi esteri. Questa scelta è rivolta a contribuenti con specifiche condizioni e comporta implicazioni fiscali importanti. In questa introduzione, analizzeremo chi può trarne vantaggio e cosa comporta il regime opzionale previsto dalla normativa.

Dal 1° gennaio 2026, la scelta di trasferire la residenza fiscale in Italia rappresenta un'opzione strategica per i contribuenti che intendano beneficiare di un regime agevolato sui redditi prodotti all'estero. La nuova legge di Bilancio ha modificato la norma, elevando l'imposta sostitutiva forfettaria a 300 mila euro annui per chi sposta il proprio domicilio fiscale nel territorio dello Stato. La misura riguarda le persone fisiche che non risultino essere state residenti nel Paese per almeno nove dei dieci anni precedenti l'esercizio dell'opzione. L'Agenzia delle entrate, nell'aggiornamento di queste ultime ore, ha chiarito i criteri di accesso a questo regime della durata massima di 15 anni.

