Natale amaro per i fuori sede | a chi vuole volare verso il Sud Italia conviene far scalo all’estero per non spendere troppo

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale si avvicina e migliaia di italiani si ritrovano davanti allo stesso bivio: pagare cifre spropositate per un volo verso il Sud o trasformare il viaggio in una sorta di itinerario a tappe attraverso l’Europa. Per molti è diventata un’abitudine quasi automatica controllare non solo gli aeroporti italiani, ma anche quelli di altre città europee che nulla hanno a che fare con il rientro in famiglia. Eppure, paradossalmente, sono proprio quelle rotte lontane a offrire i prezzi più bassi. I voli più lunghi sono i più economici. L’esempio più evidente, come ricostruisce Repubblica, riguarda il collegamento Milano–Palermo del 20 dicembre, una delle tratte più richieste del periodo natalizio: il biglietto diretto parte da 192 euro. 🔗 Leggi su Open.online

