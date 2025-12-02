Natale amaro per i fuori sede | a chi vuole volare verso il Sud Italia conviene far scalo all’estero per non spendere troppo
Natale si avvicina e migliaia di italiani si ritrovano davanti allo stesso bivio: pagare cifre spropositate per un volo verso il Sud o trasformare il viaggio in una sorta di itinerario a tappe attraverso l’Europa. Per molti è diventata un’abitudine quasi automatica controllare non solo gli aeroporti italiani, ma anche quelli di altre città europee che nulla hanno a che fare con il rientro in famiglia. Eppure, paradossalmente, sono proprio quelle rotte lontane a offrire i prezzi più bassi. I voli più lunghi sono i più economici. L’esempio più evidente, come ricostruisce Repubblica, riguarda il collegamento Milano–Palermo del 20 dicembre, una delle tratte più richieste del periodo natalizio: il biglietto diretto parte da 192 euro. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
UN AMARO REGALO DI NATALE DELLA GIUNTA CONTE La giunta Conte ha approvato gli aumenti il 18 novembre, ma li ha pubblicati solo il 26, il giorno dopo le regionali. Nel frattempo Barbisan firma la stangata e vola a Venezia da consigliere. Dal 1° ge - facebook.com Vai su Facebook
Natale amaro per i fuori sede: a chi vuole volare verso il Sud Italia conviene far scalo all’estero per non spendere troppo - Natale si avvicina e migliaia di italiani si ritrovano davanti allo stesso bivio: pagare cifre spropositate per un volo verso il Sud o trasformare il viaggio in una sorta di itinerario a tappe attrave ... Da open.online
Il paradosso dei voli verso il Sud Italia: a Natale per i fuori sede conviene far scalo all’estero - Le tariffe aeree e ferroviarie penalizzano chi sceglie i collegamenti diretti, chi deve tornare a casa costretto a scegliere tra tempo e portafoglio ... Riporta repubblica.it
Natale (salato), aerei e treni: prezzi record. Più di 360 euro per un volo Roma-Milano, 345 la tratta per Reggio Calabria - Lavoratori e studenti fuori sede che vogliono tornare a casa durante le feste, viaggiando ... Lo riporta ilmessaggero.it