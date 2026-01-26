Traghetto con 350 passeggeri affonda | almeno 15 morti e decine di dispersi

Un traghetto con oltre 350 passeggeri a bordo è affondato nelle acque di Basilan, nelle Filippine. Finora si registrano almeno 15 morti e 28 persone disperse. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso per localizzare i dispersi e assistere i superstiti. La tragedia evidenzia le criticità legate alla sicurezza delle imbarcazioni nella regione.

Un traghetto con oltre 350 persone a bordo è affondato nella notte tra ieri e oggi. Il bilancio provvisorio è di almeno 15 morti e 28 dispersi, mentre le operazioni di ricerca sono proseguite per ore nelle acque al largo della provincia di Basilan, nelle Filippine. A bordo vi erano 332 passeggeri e 27 membri dell’equipaggio. Il naufragio del traghetto Trisha Kerstin 3 nelle Filippine. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, l’affondamento sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte a seguito di un problema tecnico che avrebbe compromesso la stabilità del mezzo. Il naufragio si è verificato in mare calmo, a circa un miglio nautico dalla costa del villaggio di Baluk-baluk. 🔗 Leggi su Tvzap.it

