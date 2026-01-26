Traghetto con 350 passeggeri affonda nel sud delle Filippine | almeno 15 morti e decine di dispersi

Un traghetto con circa 350 passeggeri si è affondato nel sud delle Filippine, causando almeno 15 vittime e numerosi dispersi. Le autorità stanno conducendo operazioni di salvataggio per recuperare i sopravvissuti e accertare le cause dell’incidente. La tragedia evidenzia ancora una volta le criticità nella sicurezza dei trasporti marittimi nella regione.

