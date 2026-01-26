Un incidente tragico si è verificato nelle Filippine, dove un traghetto con oltre 350 persone a bordo è affondato al largo della costa meridionale. Almeno 15 persone hanno perso la vita in questa tragedia, che evidenzia ancora una volta le criticità del settore dei trasporti marittimi nella regione. Le autorità stanno attualmente conducendo le operazioni di soccorso e indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Almeno 15 persone sono morte dopo che un traghetto con a bordo oltre 350 passeggeri e membri dell’equipaggio è affondato nelle acque al largo della costa meridionale delle Filippine. Le squadre di ricerca hanno tratto in salvo 316 persone a bordo della MV Trisha Kerstin 3, ma almeno 28 persone risultano ancora disperse. La nave, che trasportava sia merci che passeggeri, era in viaggio dalla terraferma meridionale del Paese, Mindanao, verso l’isola di Jolo, più a sud-ovest, quando ha lanciato una richiesta di soccorso alle 1.50 ora locale. Le autorità affermano che stanno indagando sulle cause dell’affondamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Filippine, affonda traghetto con 350 passeggeri: almeno 15 morti

Leggi anche: Traghetto con 350 passeggeri affonda nel sud delle Filippine: almeno 15 morti e decine di dispersi

Leggi anche: Il tifone Fung-wong causa almeno 15 morti nelle Filippine, Taiwan in allerta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Affonda un traghetto nelle Filippine, almeno 15 i morti; Filippine, affonda traghetto con 350 passeggeri: almeno 15 morti; Traghetto con 342 passeggeri affonda nelle Filippine (VIDEO); Traghetto con 350 passeggeri affonda nel sud delle Filippine: almeno 15 morti e decine di dispersi.

Traghetto con 350 passeggeri affonda nel sud delle Filippine: almeno 15 morti e decine di dispersiUn traghetto con a bordo oltre 350 persone è affondato nella notte tra ieri e oggi al largo del sud delle Filippine, causando almeno 15 vittime. Lo hanno reso noto le autorità locali, mentre la ... fanpage.it

Traghetto affonda nelle Filippine: incidente tragico con numerosi passeggeri a bordoUn traghetto che trasportava più di 350 passeggeri è affondato nelle Filippine, causando numerosi decessi e attivando un'operazione di soccorso in corso. notizie.it

Nelle Filippine è affondato un traghetto con più di 300 passeggeri, causando la morte di almeno 15 persone x.com

Filippine: affonda traghetto con oltre 350 persone, 15 morti Nella prima mattinata del 26 gennaio un traghetto è affondato nelle acque delle Filippine meridionali; le operazioni di ricerca e soccorso sono tutt’ora in corso. La Guardia Costiera filippina ha dichiara - facebook.com facebook