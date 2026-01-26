Filippine affonda traghetto con 350 passeggeri | almeno 15 morti

Un incidente tragico si è verificato nelle Filippine, dove un traghetto con oltre 350 persone a bordo è affondato al largo della costa meridionale. Almeno 15 persone hanno perso la vita in questa tragedia, che evidenzia ancora una volta le criticità del settore dei trasporti marittimi nella regione. Le autorità stanno attualmente conducendo le operazioni di soccorso e indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Almeno 15 persone sono morte dopo che un traghetto con a bordo oltre 350 passeggeri e membri dell’equipaggio è affondato nelle acque al largo della costa meridionale delle Filippine. Le squadre di ricerca hanno tratto in salvo 316 persone a bordo della MV Trisha Kerstin 3, ma almeno 28 persone risultano ancora disperse. La nave, che trasportava sia merci che passeggeri, era in viaggio dalla terraferma meridionale del Paese, Mindanao, verso l’isola di Jolo, più a sud-ovest, quando ha lanciato una richiesta di soccorso alle 1.50 ora locale. Le autorità affermano che stanno indagando sulle cause dell’affondamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

