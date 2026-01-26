traghetto affondato nelle filippine con 350 persone a bordo almeno 18 morti e 24 dispersi

Un traghetto con circa 350 persone a bordo si è affondato nelle acque delle Filippine. L'incidente ha causato almeno 18 morti e 24 dispersi, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’affondamento in una zona di mare calmo.

È affondato un traghetto che trasportava 350 persone nelle Filippine. Il Trista Kerstin 3 trasportava 332 passeggeri e 27 membri dell'equipaggio al momento dell'incidente. Questo è avvenuto vicino all'isola di Baluk-Baluk, nella provincia di Basilan, nel sud-ovest del Paese. Una decina di persone sono morte e più di 20 risultano ancora disperse. A rendere il naufragio strano, e quindi oggetto di indagine, è il fatto che sia avvenuto in mare calmo, a circa un miglio nautico dalle coste.

Traghetto affonda nelle Filippine: 15 morti e 350 persone coinvolte. Si cercano i dispersiUn traghetto merci e passeggeri, il Trisha Kerstin 3, è affondato nelle Filippine settentrionali, causando la morte di almeno quindici persone.

Traghetto con 350 passeggeri affonda nel sud delle Filippine: almeno 15 morti e decine di dispersiUn traghetto con circa 350 passeggeri si è affondato nel sud delle Filippine, causando almeno 15 vittime e numerosi dispersi.

