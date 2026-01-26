Traghetto affonda nelle Filippine | 15 morti e 350 persone coinvolte Si cercano i dispersi

Un traghetto merci e passeggeri, il Trisha Kerstin 3, è affondato nelle Filippine settentrionali, causando la morte di almeno quindici persone. Attualmente, sono in corso le operazioni di ricerca dei dispersi e di soccorso. L’incidente ha coinvolto circa 350 persone, evidenziando le criticità legate alla sicurezza marittima nella regione.

Un traghetto merci e passeggeri, il Trisha Kerstin 3, è colato a picco nelle Filippine settentrionali, provocando la morte di almeno quindici persone. Il disastro conta ancora decine di dispersi, nonostante il tempestivo intervento delle autorità. L’incidente e le possibili cause. La vicenda ha avuto inizio poco dopo la mezzanotte di domenica, quando l’equipaggio ha riscontrato gravi problemi tecnici. Un ufficiale di bordo ha lanciato immediatamente l’allarme, permettendo alla Guardia Costiera di coordinare i soccorsi prima che l’imbarcazione di capovolgesse definitivamente. Al momento dell’incidente, il traghetto ospitava circa 350 persone, tra cui 332 passeggeri e 27 membri del personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

