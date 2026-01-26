In Ucraina, nella regione del Donetsk, un bambino e suo padre hanno perso la vita a causa di recenti attacchi. Le violenze continuano con il ferimento di tre ragazze e nuovi raid nelle aree di Kryvyi Rih e Odessa, che colpiscono civili e infrastrutture. Le agenzie umanitarie si mobilitano per fornire assistenza, garantendo acqua e servizi essenziali alle popolazioni coinvolte.

Tre ragazze ferite e nuovi raid nelle regioni di Kryvyi Rih e Odessa colpiscono bambini e infrastrutture civili; le agenzie umanitarie intervengono per garantire acqua e servizi essenziali.. Siamo sconvolti dalla notizia di un attacco che – ieri – ha ucciso un bambino di 5 anni e suo padre nella regione del Donetsk. Secondo le notizie, tre ragazze di 12, 14 e 16 anni sono state ferite. Due giorni fa gli attacchi hanno colpito Kryvyi Rih, ferendo, secondo le notizie, 3 bambini di uno, otto e dieci anni. Sono stati segnalati danni alle strutture scolastiche e problemi all’approvvigionamento idrico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tragedia in Ucraina: attacchi nella regione del Donetsk uccidono un bambino e suo padre

Leggi anche: Ucraina, Mosca: danni a due centrali termiche nel Donetsk | Attacco russo nella regione di Kharkiv: morta 17enne

Nuovi attacchi russi nella regione di Odessa, in UcrainaIl 23 dicembre, le autorità ucraine hanno riferito di nuovi attacchi russi nella regione di Odessa, che hanno causato interruzioni di corrente in diverse aree del paese.

