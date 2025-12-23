Nuovi attacchi russi nella regione di Odessa in Ucraina

Il 23 dicembre, le autorità ucraine hanno riferito di nuovi attacchi russi nella regione di Odessa, che hanno causato interruzioni di corrente in diverse aree del paese. Questi eventi si inseriscono in un quadro di crescente tensione e conflitto, con impatti significativi sulla popolazione e sulle infrastrutture ucraine. La situazione rimane monitorata, mentre si cercano soluzioni per ripristinare i servizi essenziali e garantire la sicurezza della popolazione.

