Ucraina Mosca | danni a due centrali termiche nel Donetsk | Attacco russo nella regione di Kharkiv | morta 17enne
Von der Leyen: "Enorme il deficit di Kiev, servono 70 miliardi di euro". Per Viktor Orban l'Ucraina "non può vincere" e gli aiuti a Kiev "uccidono l'Ue". Intanto prosegue l'avanzata russa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ucraina, Mosca: danni a due centrali termiche nel Donetsk | Attacco russo nella regione di Kharkiv: morta 17enne - La città di Dnipro è stata messa nuovamente sotto attacco massiccio da parte di droni suicidi di Mosca. Si legge su msn.com
Ucraina ancora sotto attacco, droni russi su Dnipro. Ferrovie nel mirino di Mosca, la strategia - ucraina possa concludersi presto, rafforzando le sanzioni secondarie contro la Russia, e ha riferito ... Riporta padovanews.it
Guerra Ucraina Russia, allarmi anti-aereo a Kiev. Mosca prosegue avanzata a Pokrovsk - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, allarmi anti- Lo riporta tg24.sky.it