Un conoscente di Claudio Carlomagno ha commentato l’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, affermando che la vicenda era nota a chi lo conosceva. Claudio Carlomagno, fermato dalle autorità, è coinvolto nell’indagine. La vicenda, ancora sotto esame, sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale. La notizia si inserisce nel quadro delle indagini in corso sulla tragica vicenda.

Un conoscente di Claudio Carlomagno ha parlato dell’uomo che è in stato di fermo per l’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie, avvenuto ad Anguillara Sabazia nella notte tra l’8 e il 9 gennaio. Secondo questa persona, in paese si sapeva che la donna avesse un’altra storia con un uomo di Ascoli Piceno ma ha spiegato come nulla facesse pensare che questi “potesse fare un gesto del genere”. Omicidio Federica Torzullo Parla un conoscente di Claudio Carlomagno Cosa sappiamo del femminicidio Cos'è successo ad Anguillara Sabazia: la ricostruzione Omicidio Federica Torzullo Sentito da Mattino Cinque, un uomo, residente nel comune alle porte di Roma dove si è verificato il femminicidio, ha parlato di Claudio Carlomagno, fermato dagli inquirenti per l’assassinio della moglie Federica Torzullo, il cui cadavere è stato ritrovato nella giornata di domenica 18 gennaio, nei pressi dell’azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, parla un conoscente di Claudio Carlomagno: "Si sapeva"

Scomparsa Federica Torzullo, trovato un cadavere sepolto nell'azienda del marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia

Scomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno. Durante le indagini, i Carabinieri avevano rilevato tracce di sangue in diverse zone, tra cui l’abitazione, l’auto e un cantiere. La scoperta rappresenta un passo importante nel caso, ancora sotto approfondimento.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Le ricerche sono in corso nel lago di Bracciano. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La vicenda sta ricevendo attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine, mentre si cercano elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Claudio Carlomagno, chi è il marito di Federica Torzullo accusato di omicidio a Anguillara - Leggi su Sky TG24 l'articolo Claudio Carlomagno, chi è il marito di Federica Torzullo accusato di omicidio a Anguillara ... tg24.sky.it