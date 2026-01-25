Pesaro-Urbino Eucherio Bricca finisce fuoristrada | morto il consigliere comunale di Apecchio

Eucherio Bricca, 74 anni, consigliere comunale di Apecchio, è deceduto in un incidente stradale sulla provinciale 90 a Pesaro-Urbino. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale.

