Traffico Roma del 26-01-2026 ore 16 | 30

Il 26 gennaio 2026 alle ore 16:30, in viale della Venezia Giulia a Roma, sono iniziati lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi. La viabilità è stata modificata con senso unico di marcia da viale della Serenissima a via San Giusto, e via Collatina è diventata a senso unico, così come via Cherso. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consultare il sito di Roma Mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale della Venezia Giulia sono iniziati oggi cantieri per la manutenzione straordinaria dei marciapiede con il cantiere cambia la viabilità con senso unico di marcia da Viale della Serenissima a via San Giusto via Collatina senso unico anche in via Cherso sono deviate le linee 450 e 541 dettagli su romamobilita.it nuova fase di potature lungo viale di Castel Porziano da oggi lunedì 26 e fino a venerdì 30 gennaio nella fascia oraria 916 chiusura al traffico nel tratto compreso tra via Luigi torchi e via Francesco Cilea beviate 5 linee metro B nel fine settimana al top della circolazione capita tra basilica San Paolo Rebibbia compresa la tratta B1 l'interruzione per lavori inizierà alle 21 di venerdì per concludersi a Inizio servizio di lunedì 2 febbraio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-01-2026 ore 16:30 Approfondimenti su traffico roma Traffico Roma del 01-01-2026 ore 16:30 Al momento, il traffico a Roma risulta intenso lungo l'intero raccordo anulare e nelle principali vie del centro, a causa della parata di Capodanno da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna. Traffico Roma del 16-01-2026 ore 16:30 Il traffico a Roma il 16 gennaio 2026 presenta variazioni legate a manifestazioni di sostegno al Popolo iraniano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su traffico roma Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 gennaio; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni. Traffico Roma del 26-01-2026 ore 08:30Luceverde Roma mentre va Ti in coda il traffico sul Grande Raccordo Anulare per traffico intenso sulla carreggiata interna tra la Casilina e Lattea e su ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla A1 Roma ... romadailynews.it Non è Roma: ecco la città con più traffico in Italia - facebook.com facebook Non è Roma: ecco la città con più traffico in Italia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.