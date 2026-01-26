Traffico Lazio del 26-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nella regione Lazio il 26 gennaio 2026 evidenzia diverse criticità. A Roma, si segnalano code di sette chilometri tra Colleferro e Roma Sud a causa di un incidente, oltre a congestioni sulla via Aurelia, chiusure di strade per lavori notturni e interventi infrastrutturali. La circolazione ferroviaria sulla metro B è temporaneamente sospesa tra Basilica San Paolo e Rebibbia fino al 21 febbraio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità causa di un incidente Ci sono code per 7 km tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud verso Roma traffico congestionato su via Aurelia per un altro incidente avvenuto tra via di Acquafredda via Aurelia Antica 2 direzione Al momento si transita su carreggiata ridotta per il dissesto del manto stradale chiusa via Lago di Lesina tra Largo Villa Bianca e via Massaciuccoli dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuso il Lungotevere Flaminio tra Piazza Gentile da Fabriano in Largo Antonio Sarti lavori notturni in programma anche nella galleria Giovanni XXIII chiusa sempre dalle 22 alle 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti e per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino a Inizio servizio di lunedì 21 febbraio la circolazione dei treni della metro B B1 rotta nella tratta Basilica San Paolo Rebibbia Jonio e viceversa https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

