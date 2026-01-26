Il punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, a Montevarchi, rischia di chiudere. Tuttavia, è stato predisposto un dossier che potrebbe consentire al Ministero della Salute di concedere un’autorizzazione temporanea, assicurando la continuità dei servizi per alcuni mesi. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per mantenere aperta una struttura fondamentale per il territorio.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Uno spiraglio per il punto nascita dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi ( Arezzo): la struttura potrebbe ottenere dal ministero della Salute l'autorizzazione a rimanere aperta, almeno per alcuni mesi, a dispetto della mancata concessione della deroga. A Roma stanno preparando la lettera che il ministro Orazio Schillaci spedirà al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per rispondere alla sua richiesta di scongiurare lo stop alla sala parto, che ormai da quattro anni è finita sotto il limite minimo di nascite, cioè 500 all'anno. E' quanto scrive oggi l'edizione fiorentina della "Repubblica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana: punto nascita di Montevarchi, un dossier per evitare la chiusura

Sanità, Tomasi e Veneri (Fdi): “Fare chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi, la giunta deve chiedere un'ulteriore proroga?”I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi e Gabriele Veneri chiedono chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi.

Sanità toscana, punto nascita del Valdarno: Tomasi e Veneri attaccano Giani. “Scongiuriamo la chiusura”Il punto nascita di Montevarchi, nella sanità toscana, è al centro di tensioni tra le istituzioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Punto nascita di Montevarchi. Toscana torna a chiedere l’apertura in deroga; Punto nascita di Montevarchi, Regione torna a chiedere l'apertura in deroga; Il punto nascita di Montevarchi può costare tagli da 160 milioni; Punti Nascita in Toscana: l’intervento del Presidente AAROI-EMAC Toscana su Radio InBlu2000.

Toscana: punto nascita di Montevarchi, un dossier per evitare la chiusuraIl ministero della Salute chiederà alla Regione un rapporto per approfondire la richiesta di una deroga motivata daim lavori sulla A1 ... lanazione.it

REGIONE TOSCANA * :«IL PUNTO NASCITA DI MONTEVARCHI TORNA A ESSERE OGGETTO DI RICHIESTA DI APERTURA IN DEROGA.»Il presidente della Toscana Eugenio Giani conferma l’intenzione di difendere dalla chiusura il punto nascita dell’ospedale della Gruccia di Montevarchi, nel Valdarno aretino, così come i punti nascita ... agenziagiornalisticaopinione.it

Numeri record per il Punto Digitale Facile, ai primi posti in Toscana per pratiche gestite. Confermato il servizio - facebook.com facebook

Influenza in Toscana, polmoniti in aumento fra gli under 40: il punto con la primaria di Pneumologia di Livorno, Filomena Marrelli x.com