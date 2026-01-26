Torri Aragonesi | rimossi 26 quintali di masserizie smontata la baraccopoli

Nella zona di via Marina a Napoli, la Questura ha avviato un intervento volto a contrastare il degrado, rimuovendo 26 quintali di masserizie e smantellando una baraccopoli vicino alle Torri Aragonesi. L’operazione fa parte di una serie di servizi straordinari finalizzati a ripristinare la sicurezza e il decoro nell’area.

Nell'ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di degrado e abbandono, imponente operazione stamane nella zona di via Marina, ed in particolare nell'area adiacente alle "Torri Aragonesi". Gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, San.

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, insieme al personale dei servizi sociali comunali e di Asia, hanno recentemente condotto un intervento di bonifica nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina.

Il Comune di Napoli ha effettuato un intervento di pulizia e bonifica nell’area delle Torri Aragonesi di via Marina.

