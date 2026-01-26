Torri Aragonesi | rimossi 26 quintali di masserizie smontata la baraccopoli
Nella zona di via Marina a Napoli, la Questura ha avviato un intervento volto a contrastare il degrado, rimuovendo 26 quintali di masserizie e smantellando una baraccopoli vicino alle Torri Aragonesi. L’operazione fa parte di una serie di servizi straordinari finalizzati a ripristinare la sicurezza e il decoro nell’area.
Nell'ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di degrado e abbandono, imponente operazione stamane nella zona di via Marina, ed in particolare nell'area adiacente alle "Torri Aragonesi". Gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, San.
