Dai cori al cuore | emozioni in concerto con il coro filarmonico Le Voci Liriche

Riminitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il viaggio musicale della rassegna “Dai cori al cuore”, che nel weekend dell’Immacolata ha debuttato con grande successo grazie alle splendide voci dei bambini dell’Istituto Comprensivo 1, regalando momenti di autentica magia natalizia. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 12. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cori cuore emozioni concerto“Dai cori al cuore”: la musica grande protagonista del Natale di Riccione - Dall’8 dicembre al 18 gennaio 2026, torna la rassegna “Dai cori al cuore”, che interpreterà i giorni di festa del palinsesto eventi “Viva Riccione – Il tuo ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cori Cuore Emozioni Concerto