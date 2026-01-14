Pavia spari contro le vetrine dei bar | arrestati in due Hanno agito per dissidi professionali

A Pavia, due persone sono state arrestate in seguito a un episodio di spari contro le vetrine di tre bar nel centro storico. La polizia ha identificato e denunciato i presunti responsabili, sospettati di aver agito a causa di dissidi professionali. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a chiarire la dinamica dell’incidente, garantendo maggiore sicurezza nel quartiere.

Pavia, 14 gennaio 2016 – La polizia ha individuato, e denunciato in stato di libertà, i due presunti responsabili degli spari contro le vetrine di tre bar del centro storico pavese. In base all'esito delle indagini della squadra Mobile, con il supporto della Volante per i sopralluoghi della Scientifica per i rilievi, non si è infatti trattato di semplici atti vandalici, ma di gesti mirati, legati a "precedenti dissidi professionali con alcuni gestori della zona". I due denunciati sono un uomo di 35 anni "attivo nell'imprenditoria locale" e una donna ucraina di 33 anni, "individuata come l'esecutrice materiale dell'azione".

