Il segretario dell'ANM Rocco Maruotti ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook, criticando la riforma Nordio. Nel messaggio, ha associato la proposta di riforma alla possibilità di un aumento di omicidi impuniti, citando esempi negli Stati Uniti. Maruotti ha sottolineato come tali scenari siano incompatibili con un sistema giudiziario equo, evidenziando la sua posizione contraria alla riforma in vista del referendum.

Rocco Maruotti, segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati, ha pubblicato (e poi rimosso) un post su Facebook con la foto dell'ultimo recente omicidio da parte dell'Ice di un uomo che manifestava a Minneapolis, sostenendo che questo sarebbe lo scenario che si verificherebbe in Italia se la riforma Nordio venisse approvata al referendum: "Anche questo omicidio di Stato resterà impunito in quella 'democrazia' al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio", ha scritto Maruotti. Maruotti ha poi rimosso il post, ma il Foglio ha verificato con molteplici fonti la notizia della sua pubblicazione e la veridicità dello screenshot del post. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il post choc del segretario Anm contro la riforma Nordio: "Ispirata agli omicidi impuniti negli Usa"

“Governo fascista”. Il post choc dell’avvocato e il giallo sull’apprezzamento del presidente Anm ParodiUn commento di Cesare Parodi, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, pubblicato su LinkedIn, ha suscitato discussioni riguardo a un post dell’avvocato Flavio Campagna.

Morvillo a Palermo, Galli a Genova, Santalucia a Roma: i volti dell’Anm per il No al referendum sulla riforma NordioIl Comitato per il No dell’Anm sceglie i suoi rappresentanti principali in diverse città italiane in vista del referendum sulla riforma Nordio, che mira a modificare la separazione tra carriere di giudici e pubblici ministeri e a introdurre il sorteggio per la selezione dei membri del Csm.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Le prime pagine di oggi; Studente accoltellato a La Spezia, i messaggi della fidanzata di Zouhair: Ho fatto di tutto per evitare litigi; La lezione di Eleonora in quel grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano; Julio Iglesias replica alle accuse di abusi, il post del cantante.

Il post choc del segretario Anm contro la riforma Nordio: Ispirata agli omicidi impuniti negli UsaIl segretario generale dei magistrati Rocco Maruotti ha pubblicato (e poi rimosso) un post su Facebook in cui lega il recente omicidio da parte dell'Ice negli Stati Uniti e la riforma Nordio: Anche q ... ilfoglio.it

Il post choc del docente: Darei fuoco agli studentiSe c’è una tipologia di studenti a cui darei volentieri fuoco bè...Les, il Liceo economico sociale è la sigla giusta.... Se c’è una tipologia di studenti a cui darei volentieri fuoco bè...Les, ... quotidiano.net

Choc a C'è posta per te, ha detto tutto in faccia: Maria e pubblico sconvolti. Dopo è finita malissimo (VIDEO) - facebook.com facebook

Treviglio, denuncia choc consigliera: "Bambino escluso da post scuola perché ha patologia" x.com