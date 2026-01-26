Con l’ingresso di Taika Waititi ai Marvel Studios, il personaggio di Thor ha subito una significativa trasformazione, passando da un tono serio e shakespeariano a uno più leggero e umoristico. Waititi ha giustificato questa scelta come necessaria

Con l'arrivo di Waititi ai Marvel Studios si è verificato un passaggio da un Thor molto più serioso a uno più leggero e scanzonato, una svolta che i fan non hanno gradito affatto Le avventure di Thor nel Marvel Cinematic Universe erano iniziate in maniera shakespeariana, con i primi due film, ma con l'entrata in scena di Taika Waititi alla regia, i successivi due capitoli erano contraddistinti da un tono decisamente più leggero. Thor: Ragnarok è stato un successo al box-office nel 2017 e, dopo che i fratelli Russo hanno reso Thor un po' più serio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Thor: Love and Thunder è tornato a spingere sul pedale della commedia e della comicità nel 2022, incontrando però il dissenso dei fan del personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Thor, Taika Waititi e la svolta comica del personaggio: "L'ho fatto per il bene del franchise"

Star Wars: Taika Waititi ha finito la sceneggiatura, ma il futuro resta incertoTaika Waititi ha completato la sceneggiatura del suo progetto legato a Star Wars, segnando un passo importante nel suo percorso creativo.

Leggi anche: Taika Waititi racconta Il Miglior Natale di Sempre nell'adorabile corto Disney

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Taika Waititi sul suo Thor: Io e Chris Hemsworth abbiamo rilanciato il personaggio per un bene superiore; Lucasfilm sotto i riflettori ma Star Wars non finisce qui: i migliori film in sviluppo che vedremo sullo schermo; Il marito di Rita Ora, Taika Waititi, torna nel mondo dei fumetti con il nuovo film di Judge Dredd; Rita Ora e Taika hanno evitato Tessa Thompson al Met Gala, con la quale sono stati fotografati nel famoso bacio a tre.

Thor, Taika Waititi e la svolta comica del personaggio: L'ho fatto per il bene del franchiseCon l'arrivo di Waititi ai Marvel Studios si è verificato un passaggio da un Thor molto più serioso a uno più leggero e scanzonato, una svolta che i fan non hanno gradito affatto ... movieplayer.it

Thor 5, Taika Waititi rivela cosa farebbe in un ipotetico quinto film con Chris HemsworthSecondo una recentissima indiscrezione, Thor 5 sarebbe in fase di sviluppo. Intanto Taika Waititi, il regista, ha confessato cosa gli piacerebbe fare con il personaggio interpretato da Chris Hemsworth ... comingsoon.it

Taika Waititi ha affermato che il suo film di Star Wars "sfrutterà un po' di più il divertimento dei film originali". "La posta in gioco è molto alta e ci sono cose serie in ballo, ma c'è anche molto divertimento". (fonte: @Variety) facebook