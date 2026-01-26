Thor Taika Waititi e la svolta comica del personaggio | L' ho fatto per il bene del franchise

Da movieplayer.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’ingresso di Taika Waititi ai Marvel Studios, il personaggio di Thor ha subito una significativa trasformazione, passando da un tono serio e shakespeariano a uno più leggero e umoristico. Waititi ha giustificato questa scelta come necessaria

Con l'arrivo di Waititi ai Marvel Studios si è verificato un passaggio da un Thor molto più serioso a uno più leggero e scanzonato, una svolta che i fan non hanno gradito affatto Le avventure di Thor nel Marvel Cinematic Universe erano iniziate in maniera shakespeariana, con i primi due film, ma con l'entrata in scena di Taika Waititi alla regia, i successivi due capitoli erano contraddistinti da un tono decisamente più leggero. Thor: Ragnarok è stato un successo al box-office nel 2017 e, dopo che i fratelli Russo hanno reso Thor un po' più serio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Thor: Love and Thunder è tornato a spingere sul pedale della commedia e della comicità nel 2022, incontrando però il dissenso dei fan del personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

thor taika waititi e la svolta comica del personaggio l ho fatto per il bene del franchise

© Movieplayer.it - Thor, Taika Waititi e la svolta comica del personaggio: "L'ho fatto per il bene del franchise"

Star Wars: Taika Waititi ha finito la sceneggiatura, ma il futuro resta incertoTaika Waititi ha completato la sceneggiatura del suo progetto legato a Star Wars, segnando un passo importante nel suo percorso creativo.

Leggi anche: Taika Waititi racconta Il Miglior Natale di Sempre nell'adorabile corto Disney

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Taika Waititi sul suo Thor: Io e Chris Hemsworth abbiamo rilanciato il personaggio per un bene superiore; Lucasfilm sotto i riflettori ma Star Wars non finisce qui: i migliori film in sviluppo che vedremo sullo schermo; Il marito di Rita Ora, Taika Waititi, torna nel mondo dei fumetti con il nuovo film di Judge Dredd; Rita Ora e Taika hanno evitato Tessa Thompson al Met Gala, con la quale sono stati fotografati nel famoso bacio a tre.

thor taika waititi eThor, Taika Waititi e la svolta comica del personaggio: L'ho fatto per il bene del franchiseCon l'arrivo di Waititi ai Marvel Studios si è verificato un passaggio da un Thor molto più serioso a uno più leggero e scanzonato, una svolta che i fan non hanno gradito affatto ... movieplayer.it

Thor 5, Taika Waititi rivela cosa farebbe in un ipotetico quinto film con Chris HemsworthSecondo una recentissima indiscrezione, Thor 5 sarebbe in fase di sviluppo. Intanto Taika Waititi, il regista, ha confessato cosa gli piacerebbe fare con il personaggio interpretato da Chris Hemsworth ... comingsoon.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.