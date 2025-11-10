Taika Waititi racconta Il Miglior Natale di Sempre nell' adorabile corto Disney

Movieplayer.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Online è stato condiviso l'emozionante cortometraggio realizzato dal regista di Jojo Rabbit per celebrare l'atmosfera natalizia. Il regista Taika Waititi ha firmato il corto di Natale targato Disney, ideato per sostenere l'organizzazione Make a Wish e per promuovere la prossima stagione cinematografica e televisiva dello studio. L'adorabile storia è intitolata Il Miglior Natale di Sempre e ha al centro un'amicizia davvero speciale nata proprio durante le feste. Cosa racconta il corto di Natale Il cortometraggio porta sugli schermi la storia di una ragazzina che, la mattina di Natale, scopre che un suo disegno ha preso vita dopo che Babbo Natale lo ha scambiato per un desiderio da realizzare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

taika waititi racconta il miglior natale di sempre nell adorabile corto disney

© Movieplayer.it - Taika Waititi racconta Il Miglior Natale di Sempre nell'adorabile corto Disney

News recenti che potrebbero piacerti

taika waititi racconta migliorTaika Waititi racconta Il Miglior Natale di Sempre nell'adorabile corto Disney - Online è stato condiviso l'emozionante cortometraggio realizzato dal regista di Jojo Rabbit per celebrare l'atmosfera natalizia. Segnala movieplayer.it

taika waititi racconta miglior“Il Miglior Natale di Sempre”, tenerezza e complicità nel nuovo corto di Natale di Disney, diretto da Taika Waititi - Il filmato, visibile online e su Disney+, racconta il potere dell’immaginazione e dell’amicizia durante il magico periodo delle festività ... Si legge su engage.it

taika waititi racconta migliorWaititi racconta 'Il migliore Natale di sempre' in corto Disney - Una bambina e il disegno di un suo pupazzetto, anzi uno scarabocchio colorato che prende vita dopo che Babbo Natale lo scambia per il suo desiderio per le feste, sono i protagonisti del nuovo corto Di ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Taika Waititi Racconta Miglior