Taika Waititi racconta Il Miglior Natale di Sempre nell' adorabile corto Disney

Online è stato condiviso l'emozionante cortometraggio realizzato dal regista di Jojo Rabbit per celebrare l'atmosfera natalizia. Il regista Taika Waititi ha firmato il corto di Natale targato Disney, ideato per sostenere l'organizzazione Make a Wish e per promuovere la prossima stagione cinematografica e televisiva dello studio. L'adorabile storia è intitolata Il Miglior Natale di Sempre e ha al centro un'amicizia davvero speciale nata proprio durante le feste. Cosa racconta il corto di Natale Il cortometraggio porta sugli schermi la storia di una ragazzina che, la mattina di Natale, scopre che un suo disegno ha preso vita dopo che Babbo Natale lo ha scambiato per un desiderio da realizzare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

