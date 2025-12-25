Dal 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027 | ecco come fare

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027. Le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo https:unica.istruzione.gov. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

Leggi anche: Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: come funziona

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scuola, a gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: date e modalità; Iscrizioni scuola 2026/27 Trento: online dal 13 gennaio al 16 febbraio. Novità per il quarto anno della formazione professionale; Anno scolastico 2025/2026: dal 13 gennaio aprono le iscrizioni. Tutte le indicazioni; Iscrizioni scolastiche al via dal 13 gennaio.

Scuola, a gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: date e modalità - Modalità online prevista per le domande per il I e il II ciclo di istruzione, ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole ... tg24.sky.it