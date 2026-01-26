The Blind Side Quinton Aaron interprete di Michael è ricoverato in rianimazione ad Atlanta

Il protagonista del film accanto al premio Oscar Sandra Bullock starebbe attualmente lottando contro una grave infezione. L'attore Quinton Aaron, protagonista di The Blind Side accanto a Sandra Bullock, è ricoverato in ospedale dopo aver perso i sensi nella propria casa. La sua famiglia ha lanciato una pagina GoFundMe per provare a ottenere i fondi necessari a coprire i costi necessari alle cure e ad aiutare la famiglia durante il suo percorso durante la guarigione. Cosa è accaduto alla star di The Blind Side Il manager di Quinton Aaron ha spiegato che il quarantunenne stava salendo le scale nel suo appartamento di Atlanta, la scorsa settimana, quando improvvisamente è caduto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Argomenti discussi: Quinton Aaron, costar di Sandra Bullock in Blind Aspect, sta lottando per la sua vita in ospedale dopo essere caduto in casa; L’attore di Blind Facet Quinton Aaron ricoverato in ospedale dopo essere caduto in casa.

'The Blind Side' star Quinton Aaron reportedly on life support after fallQuinton Aaron has reportedly been hospitalized. The actor is best known for playing Michael Oher in the Oscar-nominated film The Blind Side. ... ca.news.yahoo.com

