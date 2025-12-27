Accoltellato a Chiaia 18enne in gravi condizioni | è ricoverato in rianimazione
Aggressione nella notte nel quartiere Chiaia, a Napoli: il giovane colpito da due fendenti mentre era con gli amici. Grave episodio di violenza nella notte a Napoli, dove un 18enne incensurato è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. L’aggressione è avvenuta in via Bisignano, nel quartiere . 🔗 Leggi su 2anews.it
