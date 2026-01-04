Malore dopo un aperitivo cinquantenne ricoverato in rianimazione

Un uomo di 50 anni di Canicattì è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio, dopo aver accusato un malore seguito da un aperitivo. Si sospetta un caso di botulismo, una rara intossicazione causata dalle tossine del batterio, che richiede un intervento tempestivo e accurato. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno indagando sulle cause.

Un cinquantenne di Canicattì è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio per un sospetto caso di botulismo, una rara ma grave intossicazione causata dalle tossine del batterio.L'uomo si era sentito male dopo un aperitivo consumato insieme a una.

