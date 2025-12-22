Da Limone sul Garda a Rivello | ecco i 7 nuovi Borghi più belli d'Italia Da scoprire

T ra i Borghi più belli d’Italia ce ne sono di già affermati, che portano ulteriore notorietà all’Associazione. E altri che pur essendo ricchi di tesori artistici e culturali, sono meno conosciuti e hanno bisogno del suo traino per farsi conoscere e apprezzare. È questo il vantaggio che offre la rete dei Borghi più belli d’Italia. Una rete che accoglie ben 382 Comuni. Inclusi i sette “nuovi”, valutati positivamente e ammessi proprio oggi. Un ulteriore traguardo nel percorso di valorizzazione e promozione dell’Italia meno nota. Il Natale nei borghi italiani: alla scoperta dei presepi viventi più affascinanti X Leggi anche › Voglio andare a vivere in montagna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

