Da Limone sul Garda a Rivello | ecco i 7 nuovi Borghi più belli d'Italia Da scoprire
T ra i Borghi più belli d’Italia ce ne sono di già affermati, che portano ulteriore notorietà all’Associazione. E altri che pur essendo ricchi di tesori artistici e culturali, sono meno conosciuti e hanno bisogno del suo traino per farsi conoscere e apprezzare. È questo il vantaggio che offre la rete dei Borghi più belli d’Italia. Una rete che accoglie ben 382 Comuni. Inclusi i sette “nuovi”, valutati positivamente e ammessi proprio oggi. Un ulteriore traguardo nel percorso di valorizzazione e promozione dell’Italia meno nota. Il Natale nei borghi italiani: alla scoperta dei presepi viventi più affascinanti X Leggi anche › Voglio andare a vivere in montagna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Borghi di pietra e città nella roccia, i più belli d’Italia da scoprire in un weekend d’autunno
Leggi anche: Ponte dell’Immacolata, i borghi più belli e originali da visitare
Domenica 21 dicembre Babbo Natale vi aspetta con i suoi elfi alla Limonaia del Castèl a Limone sul Garda dalle ore 14 alle 17. Zucchero filato, pop corn, cioccolata calda, tanta musica e divertimento! Novità: truccabimbi ! Non mancate - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.