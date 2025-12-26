Doppia scossa di terremoto lungo la costa garganica con epicentro in mare.

Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte, a distanza di meno di un’ora, lungo la costa garganica.La prima, più forte, di magnitudo 2.8, è stata localizzata dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5:09 di oggi, venerdì 26 dicembre, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

